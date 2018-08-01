  • 10 августа 201810.08.2018пятница
  • USD66,2856
    EUR76,8250
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северо-западный

Олимпийцы и болельщики биатлона сразятся в баттле в День физкультурника

Спорт, 09:21 10 августа 2018

Электронный биатлонный баттл болельщиков и олимпийских чемпионов проведет тюменская СДЮСШОР № 2 на площади 400-летия Тюмени в День физкультурника, 11 августа.

Организаторы сообщают: каждый желающий сможет не только прикоснуться к главному атрибуту биатлониста – винтовке, но и принять участие в состязаниях на меткость, в результате которых лучшим снайперам вручат призы.

Тренировка и регистрация участников начнется 11 августа в 11 часов. в 13 часов дадут старт соревнованиям на меткость "Призовая стрельба" для детей до 12 лет (пять попаданий из пяти – приз), ограничение по времени - 1,5 минуты.

В 13 часов 30 минут начнутся соревнования на главные призы по олимпийской, круговой системе (юноши, девушки от 12 до 17 лет), а также в абсолютном первенстве. В 14 часов стартует турнир среди мужчин и женщин от 18 лет и старше, а также в абсолютном первенстве.

В 14 часов 30 минут начнется баттл самых азартных биатлонистов с олимпийцами за главный приз состязания. В роли сильнейших выступят мастер спорта международного класса, участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира, Европы, чемпион зимней универсиады Павел Вавилов, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова и заслуженный мастер спорта по биатлону, серебряный призер зимних Олимпийских игр, серебряный, бронзовый призер чемпионатов мира Ольга Мельник.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , Луиза Носкова , олимпийский чемпион , Ольга Мельник , Павел Вавилов , площадь 400-летия Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:43 10.08.2018Центр "Тюмень-дзюдо" проводит бесплатные акции "FIT FAMILY"
09:21 10.08.2018Олимпийцы и болельщики биатлона сразятся в баттле в День физкультурника
17:10 09.08.2018Луиза Носкова и Наталья Проскурякова чествовали лучших спортсменов Тюменского района
16:38 09.08.2018Тюменцев приглашают отметить День физкультурника