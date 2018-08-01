Олимпийцы и болельщики биатлона сразятся в баттле в День физкультурника

Электронный биатлонный баттл болельщиков и олимпийских чемпионов проведет тюменская СДЮСШОР № 2 на площади 400-летия Тюмени в День физкультурника, 11 августа.

Организаторы сообщают: каждый желающий сможет не только прикоснуться к главному атрибуту биатлониста – винтовке, но и принять участие в состязаниях на меткость, в результате которых лучшим снайперам вручат призы.

Тренировка и регистрация участников начнется 11 августа в 11 часов. в 13 часов дадут старт соревнованиям на меткость "Призовая стрельба" для детей до 12 лет (пять попаданий из пяти – приз), ограничение по времени - 1,5 минуты.

В 13 часов 30 минут начнутся соревнования на главные призы по олимпийской, круговой системе (юноши, девушки от 12 до 17 лет), а также в абсолютном первенстве. В 14 часов стартует турнир среди мужчин и женщин от 18 лет и старше, а также в абсолютном первенстве.

В 14 часов 30 минут начнется баттл самых азартных биатлонистов с олимпийцами за главный приз состязания. В роли сильнейших выступят мастер спорта международного класса, участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира, Европы, чемпион зимней универсиады Павел Вавилов, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова и заслуженный мастер спорта по биатлону, серебряный призер зимних Олимпийских игр, серебряный, бронзовый призер чемпионатов мира Ольга Мельник.