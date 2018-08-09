Полипропиленом едины Тюменская область, Югра и Ямал

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Пищевую тару и упаковку, детали автомобилей, трубы для водопровода, бытовую технику, медицинские приборы и многое другое можно сделать из сырья, произведенного на Тобольской промышленной площадке.

Полипропилен тобольской марки, по оценке специалистов, является одним из самых лучших не только в России, но и в Европе. Из него выпускается уникальное оборудование, части механизмов, шприцы, капельницы, подгузники.

На территории Тюменской области уже несколько лет успешно функционируют предприятия, работающие на тобольском сырье. Например, завод по производству упаковочной тары из полипропилена "Полипак" группы компаний "НеоКом" в Исетском районе. Здесь производят биг-бэги - мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн.

"Это современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, например, цемента, песка, удобрений, гранулированного пластика, зерна и продуктов его переработки. Мы уже поставляем биг-бэги в Югру и на Ямал, в другие регионы Уральского федерального округа, а также за его пределы. В планах - поставка продукции по всей России и за рубеж", - рассказал генеральный директор холдинга "НеоКом" Алексей Лисовиченко.

Очередной шаг к диверсификации экономики сделан в Тюменской области. Казалось бы выпуск пластиковой тары в масштабах большой страны – несущественное событие, однако на самом деле за этим стоит большая работа.

Активное развитие нефтегазового комплекса в Западной Сибири позволило стране сделать большой рывок вперед, и в то же время появились задачи, решение которых потребовало принципиально нового подхода. Речь, в частности, идет об утилизации отходов добычи нефти и газа – то, что раньше сгорало в факелах, теперь приносит реальные деньги.

Строительство нефтехимических заводов в Тобольске позволило не только рационально использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) с месторождений Югры и Ямала, минимизировав тем самым вред для окружающей среды, но и дало не одну сотню дополнительных рабочих мест по всему региону.

Газоперерабатывающие заводы СИБУРа в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре и Ямало-Ненецком автономном округе перерабатывают ПНГ в ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) и СОГ (сухой отбензиненный газ) и направляют в Тобольск для дальнейшей переработки. Кстати, для транспортировки ШФЛУ компания построила продуктроповод протяженностью 1 тыс. 100 км от поселка Пуровский до Тобольска. На одном из объектов Тобольской промышленной площадки – заводе "Тобольск-Полимер" - сырье перерабатывают в полипропилен. Общий годовой объем – 500 тыс. тонн. Летом 2018 нефтехимики отпраздновали производственный юбилей - выпуск пятимиллионной тонны бутадиена. Это сырье для производства каучука и некоторых видов пластика.

В планах у СИБУРа - завершение строительства "ЗапСибНефтехима". Он станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Современное интегрированное нефтехимическое производство работает на замещение импорта на тюменском рынке, напомнил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. "По большому счету это проект не только тобольской площадки, это проект, который соединяет три региона: Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Все сырье с Севера поступает по трубопроводам. Хороший пример интеграционного проекта и у него есть большие перспективы", - уверен руководитель региона.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. Здесь будут использованы новейшие передовые технологии в области переработки углеводородного сырья и логистики. В мае 2019 года он должен дать сырье, из которого компании смогут производить конечные продукты.

Как заверил Александр Моор, правительство Тюменской области готово предоставить полный пакет мер государственной поддержки тюменским, российским и иностранным компаниям, которые пожелают открыть в Тобольске производства, а сырьем для них послужит продукция заводов СИБУРа.

Нужно отметить, что СИБУР системно занимается развитием и улучшением марочного ассортимента базовых полимеров. На текущий момент на производственных площадках компании внедрены специализированные продукты для различных сегментов, в частности, термоформованных изделий, БОПП-пленок, каст-пленок, труб и фитингов, литья тонкостенных изделий, жесткой и гибкой упаковки. Непрерывный процесс улучшений, изучения потребностей рынка и поиска возможностей для развития позволяет усовершенствовать продуктовые предложения СИБУРа и предлагать своим клиентам продукты, повышающие эффективность переработки и конкурентоспособность.

Екатерина Исаева