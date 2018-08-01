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В Тобольске наградили отличившихся спортсменов

Спорт, 11:21 10 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

38% процентов тоболяков систематически занимаются спортом в Тобольске.

Такие цифры привел на торжественном приеме в честь Дня физкультурника глава города Владимир Мазур. По его словам, в Тобольске созданы все условия для занятия физической культурой и спортом.

"Сейчас в Тобольске ведется серьезное строительство и реконструкция спортивных объектов. До конца 2020 года в городе появится бассейн, крытый ледовый каток, лыжероллерная трасса, скейтпарк, центр гимнастики и другие объекты", - отметил Владимир Мазур.

В рамках торжественного приема состоялось награждение спортсменов и тренеров, добившихся наибольших успехов. Глава города наградил дзюдоистку Татьяну Зольникову, легкоатлета Андрея Белых, гиревика Евгения Порубова, боксеров Магомеда Сулейманов и Илью Медведева.

Почетную грамоту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области получила тренер-преподаватель по спортивной гимнастике Наталья Цветкова. Благодарностью департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования отмечены тренер-преподаватель по футболу Олег Злыгостев, заместитель директора по спортивно-массовой работе спортивной школы № 2 Татьяна Чупина и председатель общественной городской федерации карате Владимир Василишин.

В рамках торжественного приема 12 тоболяков получили удостоверения кандидатов в мастера спорта. Среди них представители бокса, спортивной гимнастики, дзюдо, пауэрлифтинга, панкратиона и ММА.

Кроме того, тобольские спортсмены получили награды за успешное выступление на летних Губернских играх 2018 года и в спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области.

Евгений Новоселов

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# Владимир Мазур , День физкультурника , Татьяна Зольникова , Тобольск

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