В Тюмени с балкона четвертого этажа упал четырехлетний мальчик

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Проверка по факту получения травм четырехлетним ребенком в результате падения с балкона четвертого этажа проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюмеснкой области.

Мальчик упал с балкона дома на ул. Тульской. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства случившегося, причины по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты напоминают, что способность адекватно оценивать риски, строить долговременные планы, рассуждать появляется у детей к 13 годам - не стоит ждать от маленького ребенка аналитических способностей на тему его безопасности, он физически не готов к этому, утверждают специалисты. Соблюдение определенных правил поможет родителям уберечь малышей от беды.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор обратился ко всем родителям с просьбой беречь детей. "Взрослые, помните, что дети только тогда в безопасности, когда вы рядом и вы их видите. Будьте внимательны и берегите детей", - подчеркнул руководитель региона.