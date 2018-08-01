Жителям Нижневартовского района возместят ущерб, причиненный паводком

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Тюменский филиал компании РОСГОССТРАХ начал возмещать ущерб, причиненный жителям Нижневартовского района в результате паводка от разлива Оби. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Чрезвычайная ситуация на территории района сохранялась почти месяц. В зоне риска оказались 52 садово-огороднических товарищества, более 120 участков были подтоплены. В конце июля уровень воды в Оби начал снижаться, а владельцы дачных участков стали оценивать ущерб от стихии.

"В Региональный центр урегулирования убытков поступило уже 16 заявлений, — сообщила заместитель начальника регионального центра урегулирования убытков Тюменского филиала компании РОСГОССТРАХ Маргарита Иванцова. — Наши сотрудники провели 12 осмотров после того, как вода отступила. Уже осуществлено три выплаты. Ряд страховых случаев еще находится в процессе урегулирования. Ожидаем новые обращения".

Напомним, что после сильнейшего паводка в 2015 году РОСГОССТРАХ выплатил своим страхователям из Нижневартовска и Мегиона 24,5 млн рублей.