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В тюменском технопарке состоится биржа контактов с омскими компаниями

Экономика, 09:21 13 августа 2018

Фото Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Биржа контактов с омскими компаниями начнется в тюменском технопарке 15 августа с 14 до 16 часов. Тюменским предпринимателям представят решения в сфере SEO-продвижения, в сфере образования: электронные учебники, образовательные решения LEGO, 3D-печать, программное обеспечение в сфере транспортной логистики и управления складами, консультационные услуги в сфере закупки товаров, работ, услуг.

Как сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, участие в мероприятии бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

"Основная цель мероприятия – развитие сотрудничества между тюменскими и омскими предпринимателями, а также знакомство с мерами поддержки IT-компаний в Тюменской области, - отметил директор тюменского технопарка Евгений Дроздов. - Уверен, что мероприятие принесет новые контракты и способствует появлению новых межрегиональных связей".

Биржа контактов пройдет в рамках бизнес-миссии омских предпринимателей в Тюменскую область. В состав делегации войдут представители компаний в сфере информационных технологий.

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# биржа контактов , тюменский технопарк

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