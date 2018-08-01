Юный футболист из Бердюжья получил от Александра Моора именной мяч
Именной футбольный мяч со своим автографом подарил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор воспитаннику детско-юношеской спортивной школы Бердюжского района десятилетнему Арлану Кирибаеву, который завоевал титул лучшего игрока Кубка Тюменской области по мини-футболу в своей возрастной категории.
"В нашей ДЮСШ учатся 465 ребят, которые занимаются мини-футболом, волейболом, гиревым спортом, дзюдо и рукопашным боем. Кроме того, мы реализуем модульную программа физического воспитания для дошкольников, в которой участвуют 120 детей", - рассказал директор школы Виктор Швецов. В состав школьного спортивного комплексе входят спортивный и тренажерный залы. С 2015 года спорткомплекс получил статус центра тестирования ГТО.
Арлан Кирибаев начал заниматься мини-футболом в 2015 году, и уже стал многократным призером районных, межрайонных, областных соревнований. Врио губернатора тепло приветствовал талантливого юного футболиста и его товарищей по команде. На вопрос Александра Моора, кто из ребят хочет стать чемпионом мира по футболу, юные бердюжские спортсмены дружно подняли руки. Врио губернатора вручил ребятам подарок - футбольные мячи.
"Я с детства занимался дзюдо и лыжами. Регулярно тренируюсь и сейчас, потому что по собственному опыту знаю - спорт бросать нельзя, ведь он делает нас дисциплинированными и целеустремленными, закаляет характер. А это помогает добиться успеха в жизни. Неважно, станете ли вы чемпионами мира, или нет. Главное, вы превратитесь в настоящих мужчин, которым любое дело по плечу", - обратился к команде Александр Моор.
Достижения команды мини-футбольного клуба "Тюмень" - предмет гордости для всей Тюменской области - по итогам завершившегося сезона команда вновь стала бронзовым призером чемпионата России, напомнил врио главы региона.
Развитие детско-юношеского спорта было и остается одной из приоритетных задач регионального правительства и спортивного сообщества, подчеркнул Александр Моор. В регионе успешно реализуется проект "Мини-футбол в школу", проходят областные соревнования по этому виду спорта. Получают поддержку и активно развиваются детско-юношеские школы области, тысячи тюменских ребятишек занимаются в спортивных секциях.
Воспитанники Бердюжской ДЮСШ показывают хорошие результаты, однако материально-техническая база школы нуждается в модернизации, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.
"Нужно строить современный спортивный комплекс. Думаю, временно исполняющий обязанности губернатора готов принять такое решение. И депутаты его обязательно поддержат", - убежден Владимир Ульянов.
Евгений Бабенко