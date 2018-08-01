Юный футболист из Бердюжья получил от Александра Моора именной мяч

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Именной футбольный мяч со своим автографом подарил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор воспитаннику детско-юношеской спортивной школы Бердюжского района десятилетнему Арлану Кирибаеву, который завоевал титул лучшего игрока Кубка Тюменской области по мини-футболу в своей возрастной категории.

"В нашей ДЮСШ учатся 465 ребят, которые занимаются мини-футболом, волейболом, гиревым спортом, дзюдо и рукопашным боем. Кроме того, мы реализуем модульную программа физического воспитания для дошкольников, в которой участвуют 120 детей", - рассказал директор школы Виктор Швецов. В состав школьного спортивного комплексе входят спортивный и тренажерный залы. С 2015 года спорткомплекс получил статус центра тестирования ГТО.

Арлан Кирибаев начал заниматься мини-футболом в 2015 году, и уже стал многократным призером районных, межрайонных, областных соревнований. Врио губернатора тепло приветствовал талантливого юного футболиста и его товарищей по команде. На вопрос Александра Моора, кто из ребят хочет стать чемпионом мира по футболу, юные бердюжские спортсмены дружно подняли руки. Врио губернатора вручил ребятам подарок - футбольные мячи.

"Я с детства занимался дзюдо и лыжами. Регулярно тренируюсь и сейчас, потому что по собственному опыту знаю - спорт бросать нельзя, ведь он делает нас дисциплинированными и целеустремленными, закаляет характер. А это помогает добиться успеха в жизни. Неважно, станете ли вы чемпионами мира, или нет. Главное, вы превратитесь в настоящих мужчин, которым любое дело по плечу", - обратился к команде Александр Моор.

Достижения команды мини-футбольного клуба "Тюмень" - предмет гордости для всей Тюменской области - по итогам завершившегося сезона команда вновь стала бронзовым призером чемпионата России, напомнил врио главы региона.

Развитие детско-юношеского спорта было и остается одной из приоритетных задач регионального правительства и спортивного сообщества, подчеркнул Александр Моор. В регионе успешно реализуется проект "Мини-футбол в школу", проходят областные соревнования по этому виду спорта. Получают поддержку и активно развиваются детско-юношеские школы области, тысячи тюменских ребятишек занимаются в спортивных секциях.

Воспитанники Бердюжской ДЮСШ показывают хорошие результаты, однако материально-техническая база школы нуждается в модернизации, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

"Нужно строить современный спортивный комплекс. Думаю, временно исполняющий обязанности губернатора готов принять такое решение. И депутаты его обязательно поддержат", - убежден Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко