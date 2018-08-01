Александр Моор поздравил жителей Бердюжского района с 95-летним юбилеем муниципалитета

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Жители Бердюжского района вкладывают всю душу в труд на благо своей малой родины и региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя бердюжан с 95-летним юбилеем муниципалитета.

"Все районы и города нашей большой Тюменской области имеют свои особенности и преимущества. Каждая территория, благодаря людям, которые живут и трудятся на ней, вносит вклад в процветание региона. И Бердюжский район - не исключение. Районная экономика формируется за счет малого и среднего бизнеса, личных подсобных хозяйств. Но какие вкусные и экологически чистые продукты питания производят бердюжане!", - сказал Александр Моор.

Врио губернатора отметил, что бердюжская молочная продукция пользуется огромной популярностью и вызывает восхищение не только в Тюменской области, но и на Ямале и в Югре.

"Только когда люди вкладывают в свою работу всю душу, можно достичь таких результатов, получить от потребителей такие оценки, которые дороже любых медалей. Жители Бердюжского района добиваются больших успехов не только в труде, но и в образовании, культуре, спорте. От того, как мы все вместе будем трудиться, зависит будущее муниципалитета и всей Тюменской области. Я уверен, что к столетию района мы общими усилиями мы достигнем новых успехов в развитии экономики и социальной сферы", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора вручил четырем жителям Бердюжского района награды за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов в своем выступлении отметил, что облик Бердюжского района от года к году меняется к лучшему. "В этом заслуга всех жителей. Такова жизнь - сегодня мы празднуем юбилей, но уже завтра вновь начнем трудиться, чтобы достойно встретить сотый день рождения муниципалитета", - подчеркнул народный избранник.

За свою 95-летнюю историю муниципалитет прошел славный путь становления и развития, обратился к землякам глава Бердюжского района Виктор Рейн. "Благодаря упорному труду всех жителей наш район занимает достойное место среди муниципалитетов региона", - подчеркнул он.

Юбилейные торжества в Центральном парке райцентра продолжились праздничным концертом и народным гулянием.

Евгений Бабенко