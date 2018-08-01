100-летию ВЛКСМ посвящается: он проложил дорогу до самого синего моря

фото из архива Виктора Молозина фото из архива Виктора Молозина

28 декабря 1980 года первый поезд прибыл на станцию Уренгой, которая впоследствии получила имя легендарного главы объединения "Тюменьстройпуть" Дмитрия Ивановича Коротчаева.

Было открыто столь нужное рабочее движение по железнодорожной линии Сургут - Уренгой. Первые составы повезли на север строительные материалы для обустройства Новоуренгойского месторождения, строительства города Новый Уренгой. Последние звенья уложил путеукладчик комсомольско-молодежной бригады Героя Социалистического труда Виктора Молозина.

"Железная дорога дала большой толчок для освоения севера и развития Тюменской области, - вспоминает Молозин. - Я разговаривал со строителями жилья в Новом Уренгое – они везли блоки из Ленинграда. По дороге делали три перегрузки. Ломали полностью один 9-этажный дом. А когда уже мы пришли в Новый Уренгой, они прямо с платформы брали эти блоки без всяких потерь. Стройка пошла другими темпами. Трубы тоже везли. Не успеешь километр пути положить, Коротчаев звонит – надо состав пропустить. По 70 вагонов с трубами пропускали почти каждый день. И это было по всей трассе. Не только на Ямале".

На основе бригады Молозина был создан первый комсомольско-молодежный поезд №522, начальником которого стал Николай Доровских, главным инженером Владимир Лебедь.

"А в 1982-м году был уже Новый Уренгой, - рассказал Виктор Васильевич, - Был, как всегда, митинг. То ли в проекте города была ошибка, то ли в планах дороги, но наш путеукладчик пришел прямо до ресторана. На митинге, говорю: вот, сколько лет дороги строю и только первая привела прямо в ресторан. Придется вам нас в ресторан приглашать. Секретарем горкома тогда был Евгений Козлов – пригласил всю бригаду".

На тепловозе первого пассажирского поезда, пришедшего в Новый Уренгой из Тюмени в ноябре 1985 года, был лозунг "Даешь Ямбург!" И они дали.

"Я дошел до Ямбурга, - рассказывает Молозин. - Там у них был порт и к этому порту я начал класть пути. Подхожу к Обской губе, смотрю: земли-то всего осталось 12 метров, а у меня звено – 25! Что, говорю, земля кончилась? И мне говорят – да! Звено пришлось потом обрезать. Упор потом делали. Ну, а что дальше, спрашиваю. Как что? Обская губа, Карское море, Северный ледовитый океан, Америка…"

В середине 1960-х годов Виктор Молозин приехал в Тюменскую область на строительство железной дороги к нефтяным и газовым месторождениям. Более тридцати лет, вплоть до 2005 года возглавлял бригаду монтеров пути.

"Вся жизнь моя прошла здесь на трассе, - с улыбкой рассказал он. - Я сейчас часто езжу по своей дороге. Вслед за дорогой выросли новые города. Ноябрьск, Когалым, Губкинский, Пурпе, Новый Уренгой… Я когда поехал через десять лет – я не узнал дороги. С началом строительства мы, конечно, опоздали. Но, я считаю, что мы наверстали упущенное. Без железной дороги мы бы так быстро север не освоили".

Из письма комсомольцев и молодежи, строителей железной дороги Тюмень - Сургут в XXI век: "Многие жили и живут в период освоения таежного царства среди болот, без электричества и радио, в небольших вагончиках... Не скрываем, иногда в таких кочевых условиях случались дни без хлеба, иногда письма от родных привозили на вертолетах через месяц, газеты вручали пачками за две-три недели... Но это не жалоба. Мы - оптимисты...

Здесь мы учимся ценить дружбу и любовь, здесь мы навсегда связали свои судьбы - заводим семьи, здесь до хрипоты спорим о судьбах нашей страны, о том веке, в котором будете жить вы.

Спорим о том, как вы через полстолетия оцените нашу самоотверженность..."

Борис Олейник