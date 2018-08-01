Памятник покорителям Севера открыли в Тюмени

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Современное поколение гордится и всегда будет помнить подвиг молодых покорителей и созидателей земли тюменской. Благодаря их труду сегодня Ямал, Югра и Тюменская область - в числе регионов-лидеров Российской Федерации.

Об этом 18 августа на торжественном открытии монумента "Молодым созидателям земли Тюменской", установленном в парке им. Семена Пацко в Тюмени, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Знаменательность этого события в год столетия комсомола подчеркивает значимость удивительного поколения советских людей, комсомольцев, которые осваивали тюменскую землю. Они во всем были первыми - прокладывали дороги, строили города, обустраивали месторождения, создавали топливно-энергетический комплекс, о котором заговорил весь мир. Сегодня мы, ныне живущее поколение, стараемся брать с вас пример и быть также полезными Родине," - сказал Александр Моор.

Он добавил, что молодые покорители и сегодня продолжают удивлять бесконечной энергией, заряжают энтузиазмом, показывают пример настоящей любви к Родине.

фото Сергея Русанов, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанов, ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов подчеркнул, что этот памятник - дань тем, кто участвовал в развитии Сибири и созидал тюменскую землю.

"Наиболее яркие страницы в историю нашей Родины вписали именно комсомольцы и молодежь, участвуя в формировании нефтегазового комплекса, строя города, газопроводы, нефтепроводы, развивая нашу инфраструктуру. Уверен, что подрастающее поколение тоже будет воспитываться на наших традициях и ценностях", - отметил он.

С открытием памятника тюменцев поздравил и представитель штаба международного оргкомитета "Комсомолу - 100" Абдурахман Халил оглы Везиров.

"Такого монументального, красивого и главное, знаменательного и четко показывающего роль комсомола и молодежи, памятника в нашей стране пока нет. Монумент очень символичен - тут и ребята, которые приезжали, и новые города. Молодежь, будьте достойны этих людей", - сказал он.

Времено исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук поздравил горожан с появлением в областной столице нового объекта. "Здесь объединилась своеобразная триада - традиции, преемственность и современность. Школа комсомола действительно объединяла молодых, которые беззаветно совершали добрые дела. Результат этих дел мы видим в нашем городе и во всей стране", - отметил Руслан Кухарук.

Монумент "Молодым созидателям земли Тюменской" представляет собой устремленную ввысь стелу, на которой установлена рельефная карта Тюменской области с основными объектами строительства и освоения Западносибирского нефтегазового комплекса. Перед стелой разместилась скульптурная группа, а над картой выполнена надпись – "Молодым созидателям земли Тюменской".

На обратной стороне монумента размещены памятные доски с перечнем всех всесоюзных и областных ударных комсомольских строек Тюменской области. Устремленность стелы символизирует душевный порыв молодых созидателей и достигнутый ими результат в освоении Западной Сибири.

Стела заметна как от железнодорожного вокзала, так и из любой другой точки привокзальной площади. Материал стелы – стальной каркас, облицованный алюминиевыми панелями, карта выполнена из алюминиевого сплава, а скульптуры из бронзы.

Участниками праздника стали ветераны, представители студенческих отрядов, общественности, власти и горожане. После торжественной церемонии тюменцы возложили цветы к монументу.

Любовь Голышева