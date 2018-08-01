Дублеры ФК "Тюмень" одержали победу в областном дерби

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

ФК "Тобол" из Тобольска уступил на своем поле дублерам "Тюмени" в рамках первенства России в третьем дивизионе (регион Урал и Западная Сибирь). Встреча завершилась со счетом - 1:5.

Уже на седьмой минуте тюменец Артем Докучаев вывел свою команду вперед. В середине тайма Владислав Бардыбахин увеличил преимущество гостей. Он же на 38-й минуте довел счет до разгромного. 3:0 после первого тайма.

В начале второго тайма тоболяки стали играть активней, на 51-й минуте Эдуард Сагдиев сократил отставание в счете. Игра ненадолго выровнялась, но хозяев подвели удаления. Сначала за две желтые карточки поле покинул защитник Антон Дембик, а под занавес тайма красную карточку получил Сагдиев. Тюменцы сполна воспользовались преимуществом, забив в самой концовке два гола. Отличились Владислав Башинский и Александр Бем.

После этой победы дублеры "Тюмени" набрали 22 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице. У "Тобола" восемь баллов и девятое место. Лидирует в чемпионате "Торпедо" из Миасса, имеющее 48 очков.

Евгений Новоселов