Тюменец нашел на даче снаряды первой мировой войны

Фото: rosgvard.ru Фото: rosgvard.ru

Снаряды времен первой мировой войны уничтожили сотрудники ОМОН в Заводоуковском районе, сообщает Росгвардия Тюменской области.

Артиллерийские снаряды обнаружил владелец одного из дачных участков в с. Боровинка во время проведения строительных работ. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Они установили, что это два взрывателя от артиллерийских снарядов в состоянии сильной коррозии. Боеприпасы представляли реальную опасность для окружающих, в них сохранилось взрывчатое вещество.

Взрывотехники ОМОН перевезли взрыватели в безопасное место и уничтожили их.