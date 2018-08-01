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Тюменец нашел на даче снаряды первой мировой войны

Происшествия, 11:56 13 августа 2018

Фото: rosgvard.ru

Снаряды времен первой мировой войны уничтожили сотрудники ОМОН в Заводоуковском районе, сообщает Росгвардия Тюменской области.

Артиллерийские снаряды обнаружил владелец одного из дачных участков в с. Боровинка во время проведения строительных работ. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Они установили, что это два взрывателя от артиллерийских снарядов в состоянии сильной коррозии. Боеприпасы представляли реальную опасность для окружающих, в них сохранилось взрывчатое вещество.

Взрывотехники ОМОН перевезли взрыватели в безопасное место и уничтожили их.

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# Заводоуковск , снаряд

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