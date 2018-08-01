Подготовка к отопительному сезону в Тюмени идет по плану

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Почти 4 тыс. многоквартирных домов подключат к централизованной системе теплоснабжения в Тюмени в отопительный сезон 2018-2019 года, сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"Готовность всех сетей и сооружений приближается к 70 процентам, - отметил он. - Времени на завершение работ осталось немного: отопительный сезон обычно начинается в середине или второй половине сентября. По водопроводным сетям чуть больше времени на подготовку, к концу сентября эту работу принято заканчивать. Уверен, что коллеги из "Тюмень Водоканала" справятся, тем более что капитальный ремонт и замена сетей почти на 80 процентов завершены".

В запланированном темпе проходят работы на теплосетях. 22 августа должен финишировать очередной этап опрессовки системы отопления. Замена теплосетей завершена на территории четырех из 27 тюменских дворов, где проводится благоустройство. Павел Перевалов подчеркнул, что действия специалистов разных служб синхронизированы таким образом, чтобы вести работу параллельно друг другу и закончить ее точно в срок.

Татьяна Ковалева