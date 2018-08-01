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Тюменца осудят за угрозы убийством своей супруге

Происшествия, 15:47 13 августа 2018

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В одной из квартир дома на ул. Депутатской поссорились супруги. Пьяный 43-летний мужчина начал предъявлять претензии своей супруге, словесный конфликт перерос в драку. Злоумышленник схватил потерпевшую за волосы и потащил на кухню, где, взяв кухонный нож, начал угрожать убийством. Вырвавшись из рук супруга, женщина обратилась за помощью в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# алкоголь , угроза убийством

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