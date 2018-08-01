Международный сервис заказа такси открывает IT-подразделение в Тюмени

Фото ГИБДД Тюменской области Фото ГИБДД Тюменской области

Сервис заказа такси "Максим" принял решение об открытии в Тюменской области IT-подразделения, которое будет вести разработки отраслевого программного обеспечения – мобильных приложений для заказа такси и работы водителей, прикладного ПО для управления бизнесом такси, а также заниматься системным администрированием. Об этом сообщает агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Локализация IT-подразделения международной компании в Тюмени, отмечено в сообщении, – это следствие созданного в регионе благоприятного инвестиционного климата, уникальных условий для развития IT-компаний.

"Результатом совместных усилий власти и предпринимательского сообщества стал двукратный рост количества IT-компаний, зарегистрированных на территории региона, - прокомментировал это событие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. - Хочу отметить, что особое внимание мы уделяем развитию сервисов и технологий Smart city, способствующих созданию дружественной городской среды и оптимизации процессов управления городской инфраструктурой. А также вопросам информационной безопасности. Мне, как руководителю, прошедшему школу муниципального управления, такой подход кажется оправданным. Развивая сферу инноваций и высокотехнологичного предпринимательства, мы обязаны помнить, что результаты нашей работы должны чувствовать не только предприятия, но и конечные потребители – жители Тюменской области".

С 2017 года Тюменской области реализуется программа поддержки IT-отрасли, включающая не только освобождение от уплаты налогов на имущество до 2020 года, а также упрощенную систему налогообложения, ставка по которой для IT-компаний составляет 1%, но и льготные условия аренды офисов по одному рублю за квадратный метр, возможность взять инновационные займы со ставкой 3%, воспользоваться субсидией на покупку дорогостоящего оборудования.

"Регион также предлагает компаниям программы поддержки сбыта и бесплатную помощь в подготовке кадров" – рассказал заместитель директора департамента инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков.

За последний год свои представительства в Тюменской области открыли такие компании как "Инфовотч", "БФТ", "БАРС ГРУП", "СИБУР-ИТ", "НТЦ Протей", "Cognitive Technologies", "АСБК".

Движущая сила любой технологичной компании — это, по мнению основателя сервиса "Максим" Максима Белоногова, в первую очередь, IТ-специалисты.

"В Тюмени и соседних городах много профессионалов в этой сфере, - отметил он. - Кроме того, Тюменская область оказывает IТ-компаниям поддержку в виде сниженного налога. Понимая перспективы развития в области, мы решили открыть в Тюмени IТ-подразделение. Скоро к работе приступят первые специалисты, штат будет расширяться. Для тюменцев это отличная возможность стать частью современной команды и получить опыт работы в международной компании".

Сервис заказа такси "Максим" – крупнейшая IT-компания в сфере пассажирских и грузовых перевозок в России. Головной офис компании находится в Кургане. Компания была создана в 2003 году. В 2007 году (на два года раньше появления Uber) сервис "Максим" запустил мобильные приложения для работы водителей и заказа такси, тогда еще для сотовых телефонов на Java. С появлением и распространением современных мобильных платформ разработал приложения для смартфонов и планшетов на Android, iOS и Windows Phone.

Одними из первых на территории Российской Федерации в "Максиме" внедрили корпоративную программу защиты пассажиров и водителей "Максим-гарантия", которая гарантирует материальную помощь водителям и пассажирам в случае возникновения дорожно-транспортных и других происшествий во время поездок.

Сегодня "Максим" – международная компания, которая работает в Азербайджане, Болгарии, Беларуси, Чили, Грузии, Индонезии, Италии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Украине. Также программно-аппаратным комплексом сервиса "Максим" на условиях аутсорсинга и аренды в разных странах пользуются сотни сторонних служб такси, работающих под своими брендами.

В России сервис заказа такси "Максим" присутствует почти в 300 городах, входя в Топ-3 агрегаторов по количеству заказов и являясь самым крупным по географии работы. Годовой оборот компании составляет более 5 млрд рублей, штат — более 5 тыс. сотрудников. В Тюмени с 2006 года действует филиал контакт-центра и обособленное структурное подразделение для работы с клиентами.