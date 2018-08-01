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"Роснефть" презентовала новое топливо

Экономика, 17:15 13 августа 2018

rosneft.ru

"Роснефть" в рамках этапа Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100 на заправочных станциях компании в московском регионе, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Компонентный состав топлива Pulsar-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, и уникальную многофункциональную моющую присадку, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя прямого впрыска.

Использование топлива Pulsar-100 способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем, повышает показатели мощности и крутящего момента мотора. Кроме того, в компании отмечают, что высокие эксплуатационные свойства Pulsar-100 были подтверждены специалистами компании BASF в ходе специальных моторных испытаний, проведенных с использованием двигателя BMW с прямым многоточечным впрыском.

Промышленный выпуск нового топлива Pulsar-100 организован на базе Рязанского НПЗ.

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# бензин , Роснефть

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