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Турнир по мини-футболу пройдет в Тюмени на улице Амурской

Спорт, 08:26 15 августа 2018

Фото тгмц

Соревнования по мини-футболу среди юных тюменцев начнутся на спортивной площадке у дома № 4 на ул. Амурской 15 августа. Первый матч детского турнира стартует в 14 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в соревнованиях примут участие дети от 9 до 12 лет, занимающиеся под руководством инструктора по спорту Ирины Михеевой, которая выступит в роли судьи футбольных баталиях. В течение часа две школьные и две дворовые команды будут сражаться по круговой схеме.

Призеров и победителей ждут награды от группы компаний "Партнёры". Отметим, что "Партнёры" курируют не первые дворовые детские соревнования по мини-футболу. Старт такого взаимодействия был дан в День защиты детей.

Награды сильнейшим командам вручит бывший футболист тюменских команд "Факел" и "Геолог", а теперь успешный тренер Сергей Никифоров. Его присутствие на состязаниях станет дополнительным стимулом для ребят, желающих профессионально заниматься спортом.

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# мини-футбол

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