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Футболисты "Тюменского легиона" уступили соперникам из Кургана

Спорт, 10:25 15 августа 2018

фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Со счетом 3:4 завершилась встреча "Тюменского легиона" с "Юниором" из Кургана на старте памятного турнира в Чебаркуле 14 августа, сообщает ХК "Рубин".

В игре счет открыли курганцы, на 11 минуте ворота Владислава Булыгина поразил Артем Попитич. За 32 секунды до сирены на первый перерыв "легионер" Сергей Арзамасцев забио ответную шайбу. Во втором периоде Григорий Егоров вновь вывел "Юниор" вперед.

Тюменцы "взорвались" на 46-й минуте. С интервалом в восемь секунд Александр Лужин и Эдуард Чекмарев голевыми бросками развернули вектор игры на сто восемьдесят градусов – 3:2. Им ассистировали Никита Брютов и Александр Головин соответственно. Но опыт хоккеистов курганской команды все-таки сказался. До финальной сирены Артем Попитич и Даниил Сероух, завершив результативные атаки, принесли победу "Юниору".

"Тюменский Легион" встретится с оппонентом по МХЛ - уфимским "Толпаром" 15 августа.

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# Курган , Тюменский легион , хоккей

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