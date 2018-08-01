В заполярной Гыде новая школа-интернат откроется 1 сентября

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

Новая школа-интернат в заполярной Гыде откроется 1 сентября. Всего на Ямале строят и проектируют 13 школ, сообщает правительство ЯНАО.

Современное комфортное здание, рассчитанное на 800 учащихся, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Заказчик занимается процедурой передачи объекта эксплуатирующей организации, и уже 1 сентября юные жители Гыды и ближайших к селу стойбищ встретят учебный год за новыми партами. Новая школа-интернат, как и предыдущая, будет носить имя первой учительницы, заслуженного учителя РСФСР Натальи Яптунай.

Образовательный объект состоит из двух корпусов: учебного трехэтажного здания и спортзала, соединенных между собой теплым переходом. Общая площадь помещений – более 9,2 тыс. кв. м. В школе будут столовая, медицинский блок, мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кройки-шитья, кулинарии и лингафонный кабинет, читальный и актовый залы, музей и кинопроекционная.

На прилегающей территории имеются площадки для баскетбола, подвижных игр младших учеников, учебно-опытная площадка, зона отдыха, которая оборудована и для сдачи норм ГТО. Здание старой школы переоборудовано под спальный корпус.

Добавим, на территории ЯНАО реконструируют, строят и проектируют 13 школ на более чем 5,5 тыс. мест. Все объекты возводятся за счет средств окружного бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Новые школы появятся в городах Салехард, Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск, а также в селах Ратта, Восяхово, Антипаюта, Горки, Яр-Сале, Газ-Сале, Овгорт и Находка.