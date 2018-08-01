В Упоровском районе открыли новый убойный цех

Фото пресс-службы Инвестиционного агентства Тюменской области Фото пресс-службы Инвестиционного агентства Тюменской области

Новый убойный цех открылся в деревне Тютрина в Упоровском районе. Об этом сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области

Проект реализован СССПК "Исток" при поддержке Инвестиционного агентства и Правительства Тюменской области. Инвестор также получил грант губернатора Тюменской области на развитие материально-технической базы предприятия.

Предприятием ведётся работа по реализации мяса. Еще одно направление деятельности предприятия – выращивание КРС для дальнейшей продажи через кооператив, производство мясных продуктов.

В ходе реализации инвестиционного проекта был проведён ремонт здания, приобретено оборудование для разделки мяса, а также специализированный автотранспорт для доставки продукции и перевозки скота, охладители, мебель.

На предприятии создано 12 новых рабочих мест.