Правительство региона поддержало строительство гостиницы сети Hampton by Hilton в Тюмени

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Гостиница сети Hampton by Hilton появится в Тюмени недалеко от центральной улицы города, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. Это будет комплекс с деловым центром и дайвинг-центром. Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. Город также получит несколько десятков новых рабочих мест.

Проект поддержало правительство региона. Инвестором Hampton by Hilton стала тюменская компания "Сибстройсервис". Для строительства был выделен земельный участок на ул. Минской.

При поддержке администрации города и областного правительства инвестор решил проблему с расселением тюменцев из ветхого жилья, которое находилось на этой территории. Компания планирует выйти начать строительство в 2019 году.

"Новый отель – еще один шаг к созданию комфортной среды для туристов и гостей города. Подобные проекты приносят региону не только новые рабочие места, но и способствуют повышению интереса к области и развитию туризма. На рынке Тюмени еще есть место и для крупных отелей, и для небольших гостиниц. Правительство региона, в свою очередь, готово оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям", – отметил гендиректор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.