Владимир Якушев: взаимодействие застройщиков и банков в Тюменской области лучше, чем в других регионах

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Предложения по реформированию строительной отрасли обсудил c тюменскими застройщиками министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Рабочее совещание состоялось в Тюмени 17 августа.

Владимир Якушев напомнил, что 1 августа подписано постановление о банковском сопровождении, в котором указан перечень документов, которые необходимо предъявлять компаниям, строящим жилые дома, в финансово-кредитные учреждения. Министр посоветовал застройщикам изучить этот документ, чтобы избежать неверного толкования.

Увеличенный размер отчислений при долевом строительстве в компенсационный фонд с 1,2% до 6% (от согласованной сторонами цены каждого договора), по его мнению, должен стать стимулом для застройщиков быстрее переходить на систему работы через эскроу-счета.

"Дискуссия продолжается. Есть мнение, что такие изменения в финансировании стройки станут серьезным испытанием для отрасли. Я бы попросил вас почаще заходить на сайт Минстроя, здесь будет отражена самая актуальная информация. Так же на сайте министерства мы будем размещать разъяснения к законодательству. Вопросов к нам много, много их приходит в письменном формате, но большинство ответов уже есть на сайте", - обратился министр к присутствующим.

По его словам, пока что взаимодействие с банками в регионах России происходит сложно, и главная задача - заставить их работать максимально быстро, чтобы не останавливать стройку. Именно поэтому Минстрой уже подготовил разъяснения, согласованные с Центробанком. Что касается Тюменской области, то здесь, по словам Владимира Якушева, отношения банков и застройщиков конструктивные.

"Делая анализ в целом по строительной отрасли страны, я вижу, что отношения между банками и застройщиками в Тюменской области развиты гораздо больше, потому что жилищное строительство здесь - это серьезная часть экономики. Объемы и количество жилья, которые сдавались и, надеюсь, в дальнейшем будут сдаваться здесь, большие", - сообщил он, напомнив, что Тюменская домостроительная компания является единственной в стране, которая продает готовое жилье без привлечения средств дольщиков.

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Для решения наиболее сложных и спорных вопросов между банковскими структурами и застройщиками при министерстве создана согласительная комиссия. Якушев намерен максимально сократить сроки и упростить все процедуры, прописанные в Градостроительном кодексе.

Помимо вопросов долевого строительства, ведомство решает проблемы ценообразования при строительстве, а так же намерено реформировать систему сноса аварийного жилья и капитального ремонта. В приоритете, по словам Владимира Якушева, выйти из переходного периода с минимальными потерями.

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный рассказал, что с 1 января по 1 августа 2017 года в регионе было введено 25 многоквартирных домов, за аналогичный период 2018 года - 30 домов. Тюменский рынок жилья остается насыщенным.

В 2017 году было приобретено 32,5 тыс. квартир, из них с помощью ипотеки - 17 тыс. Общий размер кредитов, выданный под приобретение жилья, при средней ипотечной ставке 10,5% составил около 29 млрд рублей. В 2018 году на рынке недвижимости насчитывается более 48 тыс. предложений по жилью, из них 20 тыс. 700 квартир уже продано.

"Многие компании переходят на реализацию готового жилья: к примеру, у "Меридиан Констракшн" - 1,5 тыс. предложений, у "ПСК "Дом" - 1 тыс. 390 предложений. На 1 августа 2018 года строительством жилья в регионе занимаются 70 застройщиков, в работе - 218 многоквартирных домов, это более 2,5 млн квадратных метров жилья", - пояснил Евгений Заболотный.

Кроме того, с 1 января по 1 августа 2018 года в Тюменской области было выдано 51 разрешение на строительство.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев рассказал, что имеющийся в Тюмени земельный ресурс под жилищное строительство - более 1 тыс. 100 га преимущественно в южной и юго-восточной части города. Он предполагает возведение почти 8 млн квадратных метров жилья, что покроет потребности в квартирах и домах для 227 тыс. человек.

По прогнозам экспертов, в Тюменской области после 2026 года необходимо будет искать новые территории или механизмы. Одним из таких механизмов может стать развитие застроенных территорий, однако его тормозят длительные договорные споры и прения в части установления справедливой цены за сносимое ветхое жилье.

По мнению Андрея Киселева, наиболее эффективно в таких случаях использовать кадастровую стоимость. Он предложил закрепить это на законодательном уровне.

Кроме того, одной из перспективных территорий под жилищную застройку могут стать земли в Калининском административном округе Тюмени, которые находятся в бессрочном пользовании Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Андрей Киселев призвал министра решить проблему спекуляций при земельных аукционах.

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Во время рабочего совещания генеральный директор "Мостострой-11" Николай Руссу поделился опытом расширенного банковского сопровождения строительства. Он подчеркнул, что с банками необходимо четко договориться о зонах ответственности, чтобы они не контролировали лишнее и не тормозили стройку.

Генеральный директор ООО "ЭНКО Групп" Елена Низамова обозначила одну из проблем, которая встает перед всей отраслью - из-за расторжения договора долевого участия с одним лицом и заключения нового с другим за одну и ту же квартиру приходится платить двойной компенсационный взнос. Для избежания этого она предложила сделать объектом участия не договор, а квартиру. Владимир Якушев согласился с доводами застройщика и принял предложение к сведению.

В завершение встречи министр призвал строительные компании не забывать и о благоустройстве, а также активно делиться с профильным ведомством предложениями по совершенствованию строительной сферы.

Дарья Казакова