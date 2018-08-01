Полицейские задержали на трассе тюменца с маковой соломкой

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

Более 600 грамм наркотического вещества изъяли сотрудники полиции у жителя Тюмени, сообщает областное УМВД. Маковую соломку у мужчины 1976 года рождения правоохранители обнаружили при досмотре автомобиля.

По данному факту следователями межмуниципального отдела МВД "Заводоуковский" было принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.