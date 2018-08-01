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Сугрутянин украл деньги с помощью найденного мобильного телефона

Происшествия, 17:39 19 августа 2018

Фото Tehnari.ru

Жителя Сургута, похитившего деньги с помощью найденного мобильного телефона, задержали полицейские, сообщает УМВД по ХМАО.

28-летний сургутянин, с банковской карты которого неизвестный похитил деньги, обратился в полицию с заявлением. Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как выяснили полицейские, незадолго до преступления потерпевший потерял мобильный телефон. Его SIM-картой воспользовался нашедший устройство подозреваемый. Он получил смс-сообщение о пополнении банковского счета.

Через услуги мобильного банка мужчина перевел на свой счет тысячу рублей. Убедившись, что мобильный банк и счет не заблокированы, злоумышленник перечислил оставшуюся сумму в размере 6 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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# Сургут , УМВД России по ХМАО

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