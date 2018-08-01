Лучших учеников и педагогов Тюменской области отметили премиями

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Педагоги, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, а также учителя, подготовившие победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад в Тюменской области, поощрены денежной премией.

Премию получили и школьники, ставшие победителями и призерами олимпиад всероссийского и международного уровня. Соответствующие распоряжения подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

В 2018 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрал 41 выпускник из 20 образовательных организаций семи муниципальных образований области. Их педагоги стабильно демонстрируют высокие результаты обучения, работают с детьми как из своей школы, так и из других учреждений в рамках сетевого взаимодействия, преподают предметы на базовом и профильном уровнях, в том числе в формате расширенной и углубленной подготовки.

Единовременная денежная премия для 29 таких учителей составит 100 тыс. рублей. Поощрение трех педагогических работников, подготовивших победителей олимпиад всероссийского уровня и призеров олимпиад, соревнований международного уровня, также составит 100 тыс. рублей. 15 учителей, чьи ученики стали призерами всероссийских олимпиад, получат 50 тыс. рублей. Премия для школьников, проявивших выдающиеся способности и имеющих достижения высокого уровня, составит, в зависимости от результата, от 30 до 60 тыс. рублей.

В 2017 - 2018 учебном году 22 ученика из Тюменской области стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, всероссийской и международной олимпиады школьников по татарскому языку и татарской литературе, международных соревнований WARC (World Adolescent Robotics Competition) по робототехнике.

Эти соревнования имеют высокий статус, представлены всеми этапами (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский, международный). Высшие достижения в олимпиадах приравниваются к стобалльным результатам Единого государственного экзамена и засчитываются в качестве вступительных испытаний на профильные направления в вузы.

"Понимая важность повышения качества образования, мы создаем в Тюменской области условия и стимулы для поддержки талантливой молодежи и учителей. Ежегодно тюменские школьники улучшают результаты итоговой государственной аттестации. В этом году уже на 20 процентов возросла доля выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ. Растет и число ребят, сдавших экзамены на максимальное количество баллов. Как следствие, повышается качество абитуриентов, увеличивается средний вступительный балл в вузах", - отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.