Александр Моор: важно заниматься делом, которое ты любишь

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Очень важно иметь внутреннее самоощущение, что ты занимаешься делом, которое любишь, и которое приносит счастье вам и пользу людям. Такими словами напутствовал врио губернатора Тюменской области Александр Моор участников и победителей финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошел 8-12 августа в Южно-Сахалинске.

"Очень приятно, что наши тюменские ребята показали блестящие результаты в таких непростых компетенциях, как сантехника и кирпичная кладка, - отметил он. - Я понимаю, что много времени, усилий, терпения и нервов вы потратили вместе со своими преподавателями, когда готовились к этому чемпионату".

Александр Моор поздравил не только победителей и призеров чемпионата, но и всех кто принимал участие. "Опыт, который вы все получили в ходе подготовки и участия в этом чемпионате, закаляет характер. И, конечно, здорово, что Тюменская область так ярко была представлена на этом важнейшем мероприятии. Это не просто чемпионат, это не просто участие и медали. Для нас это возможность корректировать наше профессиональное образование с учетом мировых стандартов. Корректировать образовательные программы, понимать, какие компетенции нам нужны для педагогов, которые учат молодых специалистов, понимать уровень компетенции и знаний, которые мы должны давать нашим студентам. И в целом перед нами стоит большая задача - вывести среднее профессиональное образование на более высокий уровень, чтобы оно становилось популярным у выпускников школ".

В финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменскую область представляли 14 участников. В итоге – призовые места в четырех компетенциях: две золотых медали, одна серебряная и одна бронзовая, а также четыре медальона за профессионализм. В общекомандном зачете из 85 регионов сборная Тюменской области заняла 11 место.

Первое I место в компетенции "Сантехника и отопление" завоевал Евгений Титушин, у Максима Лаврентьева - первое место в компетенции "Кирпичная кладка". Серебряную медаль получила юниор Варвара Шабанова в компетенции "Кондитерское дело", а бронзовую завоевала - Мария Фролова в компетенции "Медицинский и социальный уход". Также в копилке сборной Тюменской области - четыре медальона за профессионализм: в компетенциях "Предпринимательство", "Администрирование отеля", "Кондитерское дело", "Сухое строительство и штукатурные работы".

Самый компетентный каменщик Максим Лаврентьев, победивший в номинации "Кирпичная кладка", подтвердил мысль врио губернатора о том, что любое участие в подобных чемпионатах закаляет и воспитывает.

"У меня с первой попытки ничего не получилось, - рассказал он. - В этом году я участвовал в чемпионате второй раз, в своем втором финале. И вначале тоже ничего не получалось – и кирпич был не тот, и раствор не такой… Все уже начали, а я присматривался… зато потом все сделал молниеносно и победил…"

А вот в работе Марии Фроловой, студентки Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, быстрота и молниеносность могли только помешать.

"Мы работали не с манекенами, а с пациентами-статистами, - поделилась она с врио губернатора. -У каждого из них была своя легенда и важно было в разговоре с ними, в ходе сбора анамнеза, понять, что с ними произошло и помочь".

Александр Моор поделился с будущим медицинским работником своими критериями оценки главных качеств врача.

"У врача должен быть ровный, добрый, убедительный и уверенный голос. У вас с этим все в порядке", - поддержал он обладательницу бронзовой медали в компетенции "Медицинский и социальный уход".

Движение WorldSkills существует с 1946 года. В настоящее время в движении принимает участие более 70 стран. Соревнования проходят на разных уровнях, начиная с выявления победителей в учебных заведениях, предприятиях, заканчивая международными чемпионатами.

Борис Олейник