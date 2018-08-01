В Тюменской области поймали перебегавшего границу мигранта

Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Мигранта, которому за неуплату административного штрафа запретили въезд в Россию, будут судить в Тюменской области. Как сообщает региональная прокуратура, гражданин Кыргызстана пытался бегом пересечь государственную границу.

В ведомстве отметили, в 2016 году он уже был осужден за незаконное пересечение границы РФ к 8 месяцам лишения свободы. УМВД Тюменской области запретило гражданину Кыргызстана въезд в Россию за уклонение от уплаты штрафа.

Однако мужчина хотел попасть в РФ и бегом пересек границу со стороны Казахстана. Бегущего нарушителя увидел пограничник с наблюдательной вышки. Мигранта задержали и заключили под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Казанский районный суд. Мигранту грозит штраф до 300 тыс. рублей и четыре года колонии.