В Тюменской области поймали перебегавшего границу мигранта
Мигранта, которому за неуплату административного штрафа запретили въезд в Россию, будут судить в Тюменской области. Как сообщает региональная прокуратура, гражданин Кыргызстана пытался бегом пересечь государственную границу.
В ведомстве отметили, в 2016 году он уже был осужден за незаконное пересечение границы РФ к 8 месяцам лишения свободы. УМВД Тюменской области запретило гражданину Кыргызстана въезд в Россию за уклонение от уплаты штрафа.
Однако мужчина хотел попасть в РФ и бегом пересек границу со стороны Казахстана. Бегущего нарушителя увидел пограничник с наблюдательной вышки. Мигранта задержали и заключили под стражу.
Материалы уголовного дела направлены в Казанский районный суд. Мигранту грозит штраф до 300 тыс. рублей и четыре года колонии.