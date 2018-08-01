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В Тюменской области поймали перебегавшего границу мигранта

Происшествия, 14:31 21 августа 2018

Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Мигранта, которому за неуплату административного штрафа запретили въезд в Россию, будут судить в Тюменской области. Как сообщает региональная прокуратура, гражданин Кыргызстана пытался бегом пересечь государственную границу.

В ведомстве отметили, в 2016 году он уже был осужден за незаконное пересечение границы РФ к 8 месяцам лишения свободы. УМВД Тюменской области запретило гражданину Кыргызстана въезд в Россию за уклонение от уплаты штрафа.

Однако мужчина хотел попасть в РФ и бегом пересек границу со стороны Казахстана. Бегущего нарушителя увидел пограничник с наблюдательной вышки. Мигранта задержали и заключили под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Казанский районный суд. Мигранту грозит штраф до 300 тыс. рублей и четыре года колонии.

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# граница , мигранты , суд

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