Эксперты передвижной лаборатории ведут приемку дорог в Тюмени
Специальная передвижная лаборатория проводит приемку дорог, отремонтированных по программе "Безопасные и качественные дороги", сообщает администрация Тюмени.
На каждый объект эксперты составляют электронное досье с указанием точных параметров дороги. На ул. Новой уложено 400 метров дороги. Работы принимают по всем правилам. Оборудование, которым оснащен микроавтобус, способно распознать малейшую неровность в новом дорожном покрытии. Мобильная лаборатория движется со скоростью потока машин: чем свободнее трасса, тем диагностика проходит быстрее. Специальные лазерные датчики, вмонтированные практически за колесами машины, реагируют на малейшие колебания и передают сигналы на компьютер. Все данные отражаются в виде графика и видеоизображения.
Затем специалисты обрабатывают информацию и выводят в виде табличных данных, что позволяет формировать отчет, сравнивать с нормативами и делать заключение по качеству работ.
Отметим, что заказчики постоянно выезжают на объекты во время производства работ, и только когда они завершены, для приемочных испытаний приезжает лаборатория.
В Тюмени в рамках федерального проекта отремонтировано 37 участков дорог. Почти все они находятся в районах индивидуальной застройки. На проезде Валерия Григорьева работы продолжаются.