Эксперты передвижной лаборатории ведут приемку дорог в Тюмени

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Специальная передвижная лаборатория проводит приемку дорог, отремонтированных по программе "Безопасные и качественные дороги", сообщает администрация Тюмени.

На каждый объект эксперты составляют электронное досье с указанием точных параметров дороги. На ул. Новой уложено 400 метров дороги. Работы принимают по всем правилам. Оборудование, которым оснащен микроавтобус, способно распознать малейшую неровность в новом дорожном покрытии. Мобильная лаборатория движется со скоростью потока машин: чем свободнее трасса, тем диагностика проходит быстрее. Специальные лазерные датчики, вмонтированные практически за колесами машины, реагируют на малейшие колебания и передают сигналы на компьютер. Все данные отражаются в виде графика и видеоизображения.

Затем специалисты обрабатывают информацию и выводят в виде табличных данных, что позволяет формировать отчет, сравнивать с нормативами и делать заключение по качеству работ.

Отметим, что заказчики постоянно выезжают на объекты во время производства работ, и только когда они завершены, для приемочных испытаний приезжает лаборатория.

В Тюмени в рамках федерального проекта отремонтировано 37 участков дорог. Почти все они находятся в районах индивидуальной застройки. На проезде Валерия Григорьева работы продолжаются.