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Строители начали наносить разметку на дорожное полотно объездной "Обход Тюмени"

Экономика, 11:18 02 августа 2018

admtyumen.ru

На участке объездной дороги "Обход Тюмени" приступили к нанесению разметки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ремонт дороги между развязками с Московским и Червишевским трактами протяженностью 4,5 км в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" окончен, дорожные рабочие приступили к завершающему этапу.

С июля на участке "Обход Тюмени" проводились работы по устранению колейности методом холодного фрезерования. Все работы выполнялись ночью, так как этот участок один из самых загруженных. Верхний слой дороги — щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который более долговечен по сравнению с другими асфальто-бетонными смесями, и такие дефекты, как отслаивание, образование трещин и колееобразование, в случае применения ЩМА практически не проявляются.

Гарантия нового дорожного покрытия — 4 года. После нанесения разметки с этого участка дороги снимут ограничение по скорости в 70 км/ч, и водители вернутся к привычному автомобильному движению.

В Тюмени ремонтные работы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" выполнены на 80%. В настоящий момент идет проверка качества выполненных работ и сдача объектов в эксплуатацию.

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# обход Тюмени , разметка , ремонт дороги , Тюменская агломерация

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