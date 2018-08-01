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В Уватском районе завершается ремонт муниципальных дорог

Экономика, 11:31 24 августа 2018

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Ремонт дорог местного значения завершается в Уватском районе. Работы на последнем объекте – по ул. Набережной в Увате начались 20 августа, сообщает администрация муниципального образования.

На участке в 875 метров будет уложено новое асфальтовое покрытие шириной 6,4 метра.

"Предварительно проведена геодезическая съемка. Сейчас снимаем слой старого дорожного покрытия от пяти до девяти сантиметров. Уклон дороги односкатный на противоположную сторону от бордюра", – сообщил мастер содержания Уватского участка ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Алексей Слинкин.

Глава района Сергей Путмин отметил, что ремонт улицы Набережной производится не в ущерб общей программе ремонта муниципальных дорог. "Дополнительное финансирование выделено правительством области. Улица Набережная – это въезд в левобережный Уват, которым пользуется большинство жителей и гостей района", – добавил он.

Всего в 2018 году в районе отремонтируют 10 км дорог местного значения на сумму 40 млн рублей.

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# ремонт дорог , Уват

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