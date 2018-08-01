Автодорога "Обход Тюмени" поможет избавить город от пробок, уверен Николай Руссу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Сегодня близится к завершению масштабная стройка регионального значения - автодорога "Обход Тюмени". Эта магистраль придаст нашему городу совершенно новый облик. Горожане смогут выбирать новые маршруты движения, станет меньше пробок", - отметил Николай Руссу.

По его словам, движение по дороге "Обход Тюмени" планируется открыть до конца 2018 года. Для этого предстоит достроить двухуровневую развязку на пересечении ул. Республики и Старого Тобольского тракта, а также возвести три путепровода через железнодорожные пути и федеральную автотрассу Тюмень - Боровое - Богандинский. Работы идут по графику.

Развитие транспортной сети ведется по всей территории области. Отремонтирован участок федеральной трассы Тобольск - Уват - Салым - Сургут - Ноябрьск. Строятся и ремонтируются участки других автодорог. Продолжаются работы на участках между Надымом и Салехардом, капитально ремонтируется автодорога Пуровск – Коротчаево. Ремонт федеральных трасс происходит благодаря концессионной схеме.

Евгений Бабенко