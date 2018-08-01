Жилищный фонд Тюмени готов к отопительному сезону на шестьдесят семь процентов

фото "Тюмень-наш дом" во Вконтакте фото "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Жилищный фонд Тюмени готов к отопительному сезону на 67 %, тепловые сети на 79 %, сообщает администрация города.

"Это очень хороший показатель, мы движемся примерно в тех же параметрах, как и в прошлом году, сбоев у нас не зафиксировано. Традиционно работа происходит по двум направлениям: подготовка тепловых сетей и подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. Заранее нами были составлены рабочие планы, утвержден сводный годовой план", – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев.

Для получения паспорта готовности, каждая управляющая организация должна до 15 сентября обратиться в комиссию по подготовке к осенне-зимнему периоду. Но прежде тюменские управляющие компании и ТСЖ должны основательно подготовить обслуживаемые многоквартирные дома: провести целый комплекс работ, связанных с функционированием теплоузлов, обеспечении контура многоквартирных домов теплом.

Комплексную готовность к новому отопительному сезону оценят специалисты, в том числе представители ресурсоснабжающих организаций и представители Ростехнадзора.