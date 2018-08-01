Более тридцати хозяйств Тюменской области приступили к уборке урожая

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Более 30 хозяйств Тюменской области приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур. Урожайность остается на уровне предыдущих лет, сообщает региональный департамент АПК.

В регионе обмолочено более 12 тыс. га на 20 августа, и это около 2 % от запланированного объема. Валовой сбор — 35 тыс. тонн при урожайности 28 ц/га.

Уборка озимых культур ведется в Бердюжском, Исетском, Ишимском, Тюменском, Упоровском, Ярковском районах и Заводоуковском городском округе. Обмолот яровых культур ведут в 9 районах области. Кроме того, четыре района приступили к уборке гороха.

Также в районах началась работа по подготовке посевов зерновых и зернобобовых культур к обмолоту. С начала уборки в валки скошено около 3 тыс. га. На 8 тыс. га проведена десикация. Аграрии Тюменского района начали посев озимых зерновых культур под урожай 2019 года.

Активными темпами идет и уборка овощей и картофеля. Так, восемь хозяйств Тюменского, Упоровского районов и Заводоуковского городского округа убрали 77 тыс. га корнеплода, собрав при этом более 1 тыс. 700 тонн. Урожайность выше 2017 и 2016 г. — 228 ц/га.

В четырех районах области убрано 105 га овощей открытого грунта. В основном это капуста и свекла. В Упоровском районе приступили и к уборке моркови. Валовой сбор — около 4 тыс.тонн, таким образом аграрии показывают высокую урожайность овощей — 372 ц/га. Кроме того, практически во всех районах области начались работы по осенней обработке почв.