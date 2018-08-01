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Первенство Тюмени по дзюдо пройдет в сентябре

Спорт, 08:05 24 августа 2018

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Первенство Тюмени по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет и юниоров и юниорок до 21 года пройдет в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 15 сентября, сообщают организаторы.

22 сентября на татами выйдут юноши и девушки до 18 лет, а также мужчины и женщины в рамках городского чемпионата.

Торжественное открытие Первенства Тюмени по дзюдо начнется в 11 часов. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 12 сентября по адресу: Тюмень, ул. В.Гнаровской, 1 или по электронной почте: zayavka.judo72@mail.ru; gunpowder91@mail.ru. Телефон 32-72-56, +7-932-326-37-90 – Нина Порохина.

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# дзюдо , первенство Тюмени , ЦОП

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