На Ямале увеличилось количество пассажиров, которых перевезли по воде

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32 тыс. 98 пассажиров перевезли водным транспортом на Ямале в первом полугодии. Выполнен 131 рейс, и это на 17 % больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает правительство ЯНАО.

По межмуниципальным направлениям выполнено 113 рейсов, перевезено 25 тыс. 735 пассажиров. Рост пассажиропотока за год составил 18 %. На межрегиональных маршрутах выполнено 18 рейсов, перевезено 6 тыс. 363 пассажиров, что на 11 % больше первого полугодия 2017 года.

Напомним, ежегодно за счет средств окружного бюджета субсидируются перевозки пассажиров по шести межмуниципальным и двум межрегиональным направлениям. Перевозки по льготным тарифам внутри округа выполняются по маршрутам: "Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда", "Салехард – Новый Порт – Антипаюта", "Салехард – Шурышкары – Мужи", "Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс", "Салехард – Катравож", "Салехард – Лабытнанги".

Межрегиональные перевозки по льготным тарифам выполняются по маршрутам "Омск – Тобольск – Салехард" и "Березово – Салехард – Мужи".

Общая протяженность судоходных водных путей на территории Ямала составляет 3 тыс. 621 км. Пути проходят по рекам Обь, Малая Обь, Надым, Таз и Пур.