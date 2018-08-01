В Сургуте женщина погибла в ДТП, выехав на "встречку"

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В Сургуте женщина 1981 года рождения погибла в ДТП после столкновения с внедорожником, выехав на встречную полосу.

Как сообщает УМВД по ХМАО, ДТП произошло 22 августа в 20 часов 45 минут на 7 км Восточной объездной автодороги Сургута.

Женщина, управляя автомашиной Daewoo Matiz, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения транспортного средства, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с движущимся в противоположном направлении автомобилем Mitsubishi Pajero Sport под управлением гражданина 1957 года рождения.

В результате столкновения водитель автомашины Daewoo Matiz от полученных травм скончалась на месте происшествия.