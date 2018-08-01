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В Нижнетавдинском районе отведен участок под строительство комплекса по выращиванию шампиньонов

Экономика, 10:14 24 августа 2018

mcx.ru

Комплекс по выращиванию шампиньонов мощностью две тысячи тонн в год планируется построить в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Как сообщает областной департамент АПК, на данный момент под возведение нового производства уже предоставлен участок площадью 6,5 гектар. Готовится проектная документация, установлены две технологические скважины и началась отсыпка территории.

По плану предприятие будет представлять собой комплекс полного цикла, в том числе с производством компоста тертьей фазы. Это питательный субстрат для продуктового выращивания грибов. По проекту его производство составит около семи тысяч тонн в год.

Комплекс планируется как не имеющий аналогов в России по предлагаемым технологиям и использующий лучший отечественный и зарубежный опыт грибоводства. При выращивании шампиньонов будет использовано оборудование одной из самых старейших фирм в данном направлении, которая начала производство первых машины в области выращивания грибов еще в середине 70-х годов, тогда предназначенных для итальянского рынка. Автоматизация процессов при этом будет осуществлена на основе оборудования НПО автоматики. Общая площадь помещений комплекса составит 12 тысяч кв. м. Планируется создание 20 рабочих мест.

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# Нижнетавдинский район , новое производство , рабочие места , шампиньоны

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