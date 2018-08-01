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Тоболяк Вячеслав Малеев стал призером чемпионата мира по биатлону

Спорт, 14:20 26 августа 2018

Фото из группы "Спорт в Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте"

Тоболяк Вячеслав Малеев стал серебряным призером спринта среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове Место в Чехии.

Как сообщает Союз битланистов России, он допустил два промаха и уступил победителю лишь семь секунд.

"На первом рубеже допустил два промаха. Не знаю пока, с чем это связано. Может, слишком хотел попасть. Ветра не было. Я подошел, посмотрел – обстановка была хорошая. На второй круг пошел и понял, что надо добавлять. После двух промахов старался на каждом участке дистанции работать", - рассказал призер.

Одержал победу чешский биатлонист Якуб Ствртецки. Бронза досталась еще одному представителю чешской команды Витеславу Хорнигу.

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# биатлон , Союз биатлонистов России , чемпионат мира по летнему биатлону

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