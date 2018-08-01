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Пять тысяч предпринимателей Урала получили бесплатные образовательные услуги

Экономика, 15:21 27 августа 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более пяти тысяч человек приняли участие в образовательных программах Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в первом полугодии 2018 года, сообщает региональное правительство.

Наиболее популярными формами обучения стали семинары и консультации.

"Сейчас в Свердловской области зарегистрировано более 200 тысяч предпринимателей. По итогам реализации программы "Пятилетка развития" к 2021 году запланирован прирост числа предпринимателей на 22 процента - до 238 тысяч. Это станет возможным благодаря реализации целого комплекса мер финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса", - отметила Виктория Казакова министр инвестиций и развития Свердловской области.

С сентября запланированы семинары по таким тематикам как работа с возражениями, жалобами, конфликтами клиентов, оптимизация расходов на персонал, порядок получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, налоги в экспортной деятельности и другие.

Принять участие в образовательных программах Фонда может любой желающий. Для этого необходима предварительная регистрация, участие бесплатное.

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# обучение , предприниматели , Свердловская область , фонд поддержки предпринимательства

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