Около ста двадцати многоквартирников на Ямале получили разрешение на строительство

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

118 многоквартирных жилых домов получили разрешение на строительство с начала года, сообщает правительство ЯНАО.

Общая площадь будущих объектов жилья составит 358 тыс. кв. метров. Кроме того, 131 разрешение выдано индивидуальным застройщикам. Площадь частной застройки составит 18,3 тыс. кв. метров.

Самый большой объем жилья запланирован к строительству в Новом Уренгое, здесь общая площадь застройки составит 69,1 тыс. кв. метров. В Ноябрьске выданы разрешения на строительство жилья общей площадью 63,5 тыс. кв. метров. В Лабытнанги – 44,4 тыс. кв. метров.

За семь месяцев 2018 года в округе строители ввели в эксплуатацию 52,5 тыс. кв. метров жилья (763 жилых помещения). Из них 37,1 тыс. кв. метров составили многоквартирники (13 домов) в капитальном исполнении.