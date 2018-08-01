Условия назначения пенсий для коренных народов Севера необходимо сохранить, считает президент

| Фото: https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Необходимо сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 29 августа, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера", — сказал Владимир Путин.

Добавим, первым предложением во время телеобращения президента, стало сокращение возраста выход женщин на пенсию. Владимир Путин предложил 60 лет, а не так как предполагал законопроект - 63 года.