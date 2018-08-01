Ольга Швецова: президент России особое внимание уделил поддержке женщин

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

Президент России в своем обращении к гражданам России по вопросу изменений пенсионной системы очень открыто и честно ответил на волнующие миллионы жителей вопросы.

Об этом заявила депутат Тюменской областной думы, член комитета по социальной политике Ольга Швецова

"Он скрупулезно разобрал, почему в пенсионной системе назрели существенные изменения и какими способами нужно получить тот результат, к которому мы все стремимся – рост благосостояния пенсионеров, увеличение пенсий", - подчеркнула она.

Особое внимание было уделено поддержке женщин. В проекте закона предлагалось увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. "Президент сказал очень емко: "Так не пойдет, это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет".

Таким образом, пенсионный возраст для женщин наступит в 60 лет. Женщины трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках.

Еще один важный аспект - предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, по предложению Владимира Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. "Все эти меры должны стимулировать демографическое развитие нашей страны", - уверена Швецова.

Она отметила, что депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы подготовила в качестве законодательной инициативы проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста.