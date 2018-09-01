Егор Бабенко подписал контракт с хоккейным клубом "Рубин"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Воспитанник тюменского хоккея, нападающий 1997 г. р. Егор Бабенко продолжит карьеру в "Рубине", сообщает ХК "Рубин".

В межсезонье этот форвард находился в сибирской дружине на правах просмотрового контракта, теперь подписал с клубом Высшей хоккейной лиги полноценное соглашение. Срок контракта – один сезон. На состоявшемся турнире, посвященном Дню образования области, с 28 по 30 августа, Бабенко продемонстрировал эффективную игру в атаке, набрав 3 очка по системе "гол+пас" (2+1).

Также он стал автором победного буллита в заключительном матче рубиновцев на турнире в Перми с местным "Молотом-Прикамьем" - 2:1 (по буллитам). В первой же встрече тюменцев на "Кубке Прикамья" с нефтекамским "Торосом" (3:2) Бабенко забросил вторую шайбу сибиряков.