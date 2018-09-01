Сельская школа в Тобольском районе встречает 120-летний юбилей в новом здании

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

В новых школах, которые открываются в городах и селах региона, созданы все условия для учебы, творчества, занятий спортом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия новой средней школы в с. Малая Зоркальцева Тобольского района.

"Это третья новая школа, которую мы сегодня открываем. Новые школы начали работу в Тюмени и Ишимском районе. Для регионального правительства очень важно, чтобы у любого ребенка в Тюменской области, независимо от того, учится он в сельской школе или городской, были одинаково комфортные условия для получения образования", - подчеркнул врио губернатора.

В новом здании сельской школы, которой исполнилось уже 120 лет, 15 учебных классов, в том числе кабинеты химии, физики, информатики, а также библиотека, технический центр из двух мастерских, лингафонный кабинет для занятий иностранными языками, лаборатория для проведения занятий по робототехнике, междисциплинарная лаборатория для проведения опытных и практических работ по химии, физике, биологии.

Кроме того, в здании площадью более 1,8 тыс. кв. метров расположены медицинский кабинет, обеденный зал на 45 мест и актовый зал на 50 мест, оснащенный звуковым и световым оборудованием с возможностью показа кинофильмов, рассказал директор школы Ринат Нугманов.

"Каждая школа, и городская, и сельская, обязана быть центром притяжения не только для детей, но и для взрослых. Возможно, для нас это пока непривычно, но школьной досуговой и спортивной инфраструктурой должны пользоваться все жители. На это мы настраиваем педагогические коллективы" - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

Александр Моор пожелал школьникам успехов в учебе, вручил им символический ключ от школы и преподнес подарок - новый школьный автобус, который будет возить ребят на экскурсии и спортивные соревнования.

Отметим, что 1 сентября 2018 года в Тюменской области введены в строй три новых средних школы - одна в областном центре, и две - в сельских районах.

В регионе активно реализуется масштабная областная программа ликвидации ветхих школьных зданий. За последние 10 лет в рамках этой программы построено 13 объектов. Завершение программы запланировано на 2024 год, к этому сроку предстоит построить 31 школу.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Евгений Бабенко