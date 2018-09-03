Комсомольцы в "Красных чумах" учили оленеводов Ямала читать и писать

фото из архива Николая Петровича Тишина фото из архива Николая Петровича Тишина

Комсомольский "Красный чум" нес коренным жителям Ямала грамоту и санитарию.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" ветеран Ямала, в 1960 годы работавший первым секретарем Ямальского райкома ВЛКСМ Николай Петрович Тишин, это была работа с национальной молодежью – ненцами.

"Санитарная культура была на нуле, - вспоминает он. - Образование только начальное, было очень много малограмотных и совсем неграмотных. Одной из задач комсомола и было обучение неграмотных и малограмотных. Это было начало 60-х годов. Нас в тундру направляли на несколько месяцев. Такая структура была в отделах культуры "Красный чум". По три человека - начальник "Красного чума", ликвидатор неграмотности, и медик. Вот они с оленеводами и каслали в тундре по полгода и больше. Задача была простой – научить всех, кто примыкает к этому "Красному чуму", хотя бы читать и писать. У медика были свои задачи".

И таких "Красных чумов" по ямальской тундре колесило десятка два-три. А задача была охватить каждую бригаду оленеводов. Поэтому комсомольцев посылали, уговаривали молодых ребят ехать в тундру.

"Это тяжкое дело для человека далекого от кочевой жизни, попасть в чум, - вспоминает Николай Петрович. - Я когда в первый раз ночевал в чуме, так чуть ноги не обморозил. Унты не снял, а мне никто не подсказал – ноги вспотели и замерзли".

Комсомольская работа дала Николаю Тишину путевку в большую жизнь. Потом был окружной комитет партии – четыре года Николай Тишин работал инструктором организационного отдела. Потом был избран вторым секретарем Пуровского райкома партии. Потом – первым Ямальского райкома. Теперь уже он присматривался к молодым ребятам и девчатам, искал в них задатки будущих руководителей. Проблема квалифицированных кадров всегда была актуальна для Ямала. В 1979 году он стал вторым человеком на Ямале - председателем окружного исполнительного комитета.

Сегодня, приезжая на Ямал в качестве почетного гостя, Николай Петрович Тишин с удовольствием смотрит на то, что было сделано в те непростые годы. На молодые современные города, на дороги и мосты, на счастливые лица людей, которые уже называют себя коренными ямальцами.

фото из архива Николая Петровича Тишина фото из архива Николая Петровича Тишина

Борис Олейник