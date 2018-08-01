В Нижневартовске вскрыли послание комсомольцев 80-х будущим поколениям

| Фото: администрации Нижневартовска | Фото: администрации Нижневартовска

Современная молодежь достойно выполняет заветы комсомольцев 80-х годов, активно участвуя в общественной жизни, продолжая ударно трудиться на месторождениях, гордясь своей малой родиной. Это на торжественной церемонии вскрытия "капсулы времени", которая была заложена у подножия памятника покорителям Самотлора, отметил один из участников тех событий, ставших легендами, Анатолий Козленко.

"У нас прекрасный округ – Югра, многие считают его лучшим. Я в их числе, я приехал и остался здесь и сегодня живу в Югре!", - отметил ветеран.

1 сентября 1984 года, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, делегаты первого слета молодых нефтяников от имени 10-тысячного отряда комсомольцев Нижневартовского района оставили в капсуле послание будущим поколениям и завещали вскрыть ее в год столетия ВЛКСМ - в 2018-м.

"Вглядитесь в мужественный и жизнерадостный облик нашей комсомолии, почувствуйте горячий пульс ее жизни, твердую рабочую поступь, - писали романтики 80-х, - Мы приехали сюда, в суровый сибирский край на ударную комсомольскую стройку со всех концов нашей необъятной страны, и, оставив уют больших городов, со всем жаром своих сердец пошли в наступление на непроходимые болота и вековую тайгу, потому что мы знали – без освоения тюменской нефти невозможно создание энергетической базы нашей страны".

Губернатор Югры Наталья Комарова, считает, что в истории округа одна из знаковых точек отсчета - май 1965 года, когда разведочная скважина Р-1 дала первую самотлорскую нефть на месторождении, площадь которого поразила весь мир - 30 км и запада на восток и 50 км с юга на север.

"Покорители этого месторождения и оставили послание потомкам, - отметила она, - Анатолий Михайлович Козленко, Михаил Иванович Кудрич были среди тех молодых людей, которые заложили капсулу. И как мне рассказали, они с товарищами и представить себе не могли, как изменятся условия работы на нефтедобывающих предприятиях - технологии, инфраструктура. Сейчас родное предприятие этих ветеранов, Самотлорнефтегаз, перешло на цифровые технологии, внедрило современные методы повышения нефтеотдачи".

Глава региона поблагодарила ветеранов за традиции, за школу Самотлора, а молодежи пожелала достойно принять эстафету и передать ее следующим поколениям: "Впереди у Югры амбициозные, сложные, интересные проекты по дальнейшему развитию, их успех в руках и сердцах каждого югорчанина".

Заключительным этапом церемонии стала закладка в капсулу нового послания, которое составили активные молодые люди Нижневартовска. Ребята перечислили достижения своих ровесников в спорте, творчестве, учебе, обозначили наиболее значимые события своего времени и выразили надежду, что молодежь будущего также добилась успехов во всем, сделав город еще более комфортным.

После извлечения послание комсомольцев будет передано для хранения в краеведческий музей Нижневартовска. Вновь заложенное послание будет извлечено из капсулы через 30 лет, в 2048-м.

Борис Олейник