100-летию ВЛКСМ посвящается: крепок будет орешек, но надо смело брать нефть

фото из архива Главтюменьгеологии фото из архива Главтюменьгеологии

Судьбу геологоразведочных работ в Западной Сибири во многом решило выступление секретаря комсомольской организации, главного геолога Сургутской нефтеразведочной экспедиции Евграфа Теплякова.

Как вспоминают ветераны геологоразведки, в конце 1964 года в Сургут прилетели министр нефтедобывающей промышленности страны, будущий председатель Госплана Николай Байбаков, его заместители, многочисленная свита, ряд ведущих специалистов московских министерств. Тюменскую сторону представляли начальник Тюменского геологического управления Юрий Эрвье и его окружение в лице начальников нефтегазоразведочных экспедиций и большой группы геологов-специалистов.

Миру уже были известны первые фонтаны в Шаиме в июне 1960 года, в Мегионе - в марте 1961 года, в Усть-Балыке - в октябре 1961 года. Но в Москве было немало скептиков относительно дальнейших поисков углеводородного сырья в Западной Сибири. Стоит ли вкладывать миллиардные вложения в нефтяную промышленность Среднего Приобья?

Свое выступление Тепляков, по свидетельству очевидцев, сделал на одном дыхании, не заглядывая в бумаги. Называл по памяти характеристики нефтяных залежей и месторождений. На суд высокой комиссии выносились сведения о пробуренных метрах, испытаниях скважин, исследованных кернах — образцах пород недр.

После доклада Евграф Тепляков ответил на десятки самых каверзных вопросов.

Решение было принято: "Крепок будет орешек, но надо смело брать нефть!", - сказал тогда министр. Это совещание и выступление молодого геолога дали мощный толчок развитию нефтегазового комплекса Западной Сибири.

23-трехлетний выпускник Томского политехнического института Евграф Тепляков прибыл в Сургут в сентябре 1957 года вместе с Грязненской нефтеразведкой, перебазировавшейся из Томской области. На ее базе была создана Юганская разведка структурно­поискового бурения под руководством будущего Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и начальника Главтюменьгеологии Фармана Курбан-оглы Салманова, которому было тогда 29 лет.

На вооружении геологов был один буровой станок, два трактора и выездной конь. Местные власти выделили геологам старую колхозную контору с телефоном и рекомендовали назначить начальником ремонтно-комплектовочной и транспортной базы нефтеразведки молодого сургутского энергетика Павла Коровина, будущего лауреата Государственной премии СССР и первого заместителя начальника Главтюменьнефтегаза.

Впоследствии Евграф Тепляков принимал участие в обосновании и открытии более 300 месторождений нефти и газа на территории огромной Тюменской области.

Борис Олейник