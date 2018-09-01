Сибирскую нефть возили на переработку тюменские баржи и танкеры
Первые тонны сибирской нефти доставлялись на Омский НПЗ баржами и танкерами, построенными на Тюменском судостроительном заводе. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, завод в 1964 году перешел на серийное производство нефтеналивного флота.
За четыре года было построено 186 нефтеналивных барж и сорок танкеров общей грузоподъемностью 406 тысяч тонн. Этот флот обеспечил до пуска нефтепроводов перевозку более пяти миллионов тонн нефти с севера на Омский НПЗ.
"Завод получил важное государственное задание — перепроектировать лесобаржи на наливные, чтобы вывезти первую нефть Шаима, Усть-Балыка и Мегиона в Омск на переработку, - вспоминал Сергей Великопольский, президент областного общественного фонда им. Виктора Муравленко, в те годы только назначенный секретарем заводского комитета комсомола. - Я предложил создать комсомольско-молодёжные бригады, и мы отдирали щетками ржавчину с металла, готовя суда под покраску. К слову, в 1964-м завод должен был сдать 30 барж, а сдал сорок".
Комсомольская организация Тюменского судостроительного завода первой в области получила статус райкома комсомола.
"У нас насчитывалось более 1200 членов ВЛКСМ, — рассказал Сергей Великопольский. - Наша организация была признанным лидером комсомольской жизни региона. В то время молодёжь со всей страны хлынула на Север, и, будучи членом бюро обкома, я узнал, что трест "Мегионгазстрой" в Нижневартовске не сможет принять 200 демобилизованных солдат, которые ехали к ним по заявке. Я предложил директору устроить их на наш завод, поскольку рабочих рук не хватало. Мы оперативно обратились в обком комсомола и перехватили ребят".
Комитет комсомола, как вспоминает Великопольский, по поручению директора Завода Петра Потапова, каждый вечер устраивать в заводском клубе танцы, чтобы парни смогли познакомиться с тюменскими девчонками.
"И действительно, благодаря такому общению многие обзавелись семьями, получили квартиры и остались на заводе", - рассказал он.
Тюменский судостроительный завод является старейшим предприятием Тюмени. Завод основан в 1928 году. К концу первой пятилетки ( 1929 – 1932 годы) тюменская верфь спустила на воду 15 пароходов, 37 лихтеров и барж. С 1947 по 1992 годы завод построил более двух тысяч судов. Это пассажирские теплоходы, сухогрузы и буксиры, рефрижераторы, автомобильные паромы. За создание плавучей электростанции "Северное сияние" коллектив завода награжден Государственной премией СССР.
Использованы материалы архивов, газет и телевидения тех лет.
Борис Олейник