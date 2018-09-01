Сибирскую нефть возили на переработку тюменские баржи и танкеры

фото областного общественного фонда им. Виктора Муравленко фото областного общественного фонда им. Виктора Муравленко

Первые тонны сибирской нефти доставлялись на Омский НПЗ баржами и танкерами, построенными на Тюменском судостроительном заводе. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, завод в 1964 году перешел на серийное производство нефтеналивного флота.

За четыре года было построено 186 нефтеналивных барж и сорок танкеров общей грузоподъемностью 406 тысяч тонн. Этот флот обеспечил до пуска нефтепроводов перевозку более пяти миллионов тонн нефти с севера на Омский НПЗ.

"Завод получил важное государственное задание — перепроектировать лесобаржи на наливные, чтобы вывезти первую нефть Шаима, Усть-Балыка и Мегиона в Омск на переработку, - вспоминал Сергей Великопольский, президент областного общественного фонда им. Виктора Муравленко, в те годы только назначенный секретарем заводского комитета комсомола. - Я предложил создать комсомольско-молодёжные бригады, и мы отдирали щетками ржавчину с металла, готовя суда под покраску. К слову, в 1964-м завод должен был сдать 30 барж, а сдал сорок".

Комсомольская организация Тюменского судостроительного завода первой в области получила статус райкома комсомола.

"У нас насчитывалось более 1200 членов ВЛКСМ, — рассказал Сергей Великопольский. - Наша организация была признанным лидером комсомольской жизни региона. В то время молодёжь со всей страны хлынула на Север, и, будучи членом бюро обкома, я узнал, что трест "Мегионгазстрой" в Нижневартовске не сможет принять 200 демобилизованных солдат, которые ехали к ним по заявке. Я предложил директору устроить их на наш завод, поскольку рабочих рук не хватало. Мы оперативно обратились в обком комсомола и перехватили ребят".

Комитет комсомола, как вспоминает Великопольский, по поручению директора Завода Петра Потапова, каждый вечер устраивать в заводском клубе танцы, чтобы парни смогли познакомиться с тюменскими девчонками.

"И действительно, благодаря такому общению многие обзавелись семьями, получили квартиры и остались на заводе", - рассказал он.

Тюменский судостроительный завод является старейшим предприятием Тюмени. Завод основан в 1928 году. К концу первой пятилетки ( 1929 – 1932 годы) тюменская верфь спустила на воду 15 пароходов, 37 лихтеров и барж. С 1947 по 1992 годы завод построил более двух тысяч судов. Это пассажирские теплоходы, сухогрузы и буксиры, рефрижераторы, автомобильные паромы. За создание плавучей электростанции "Северное сияние" коллектив завода награжден Государственной премией СССР.

фото областного общественного фонда им. Виктора Муравленко фото областного общественного фонда им. Виктора Муравленко

Использованы материалы архивов, газет и телевидения тех лет.

Борис Олейник