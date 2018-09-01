Комсомол активно участвовал в ликвидации безграмотности среди коренного населения Севера

фото Петра Падалкина фото Петра Падалкина

В 1973 году первый ненец Толя Вылкин получил диплом инженера. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал Почетный гражданин Ямала Петр Прохорович Падалкин, более десяти лет проработавший в комсомольских структурах Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Два года подряд мы направляли в тундру более ста выпускников средних школ. Они учили взрослых оленеводов и рыбаков читать и писать, что пробуждало интерес к учебе и у их детей, которые тоже неохотно уезжали из тундры в школы-интернаты, - вспоминает он. - Большинство из этих ребят затем поступили в Тобольский и Тюменский педагогический институты, с которыми была договоренность тех, кто отработал на ликвидации безграмотности, принимать в вузы без экзаменов. Многие, закончив институты, вернулись в округ".

Возможно, что благодаря именно этой акции появился первый инженер-ненец Толя Вылкин. Сейчас уже сотни представителей коренных малочисленных народов севера получили высшее образование и работают в округе врачами, учителями, агрономами и ветеринарами. Именно это, по убеждению Петра Падалкина, позволило в последующие годы привлечь много перспективных работников из ненцев, хантов, селькупов на руководящую работу.

"Округ-то национальный и это повышало авторитет руководящих органов. Они хорошо знали традиции своего народа, тесно были с ним связаны, и легче было решать многие сложные вопросы, особенно, когда началось бурное развитие нефтяной и газовой отраслей, которые активно наступают на исконные территории проживания северных народов. Так пришли к управлению регионом Сергей Харючи, Хотяко Езынгки, Анатолий Няч, Елена Окотэтто, Полина Мурихина, Евгений Ямру, Евгений Кондыгин, Мирон Ямкин", - отметил Пётр Падалкин.

Его пригласили на комсомольскую работу в 1955 году. Петр Прохорович прошел все ступеньки от заведующего отделом пропаганды и агитации Салехардского горкома до первого секретаря окружного комитета комсомола. Очень активно участвовали комсомольцы в те годы в ликвидации безграмотности среди коренного населения полуострова: ненцев, ханты, селькупов.

Комсомол в те годы, по его словам, был действительно мощным рычагом, с помощью которого руководство страны сумело тысячи молодых людей привлечь на строительство и становление западносибирского топливно-энергетического комплекса.

Нынешним молодежным организациям не хватает масштабности задач, решение которых позволяет расти каждому участнику движения и выдвигает настоящих лидеров в разных сферах общественной и экономической жизни, как региона, так и страны.

Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа Петр Прохорович Падалкин скончался 15 апреля 2018 года на 87 году жизни.

Борис Олейник