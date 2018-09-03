Тюменские дзюдоисты завоевали медали Кубка Европы

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты завоевали золото, серебро и бронзу Кубка Европы в Словакии 1 и 2 сентября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В состязаниях приняли участие 365 дзюдоистов из 36 стран мира. В весовой категории до 66 кг, представленной 38 дзюдоистами, финал получился тюменским. Мирзоюсуф Гафуров завоевал золотую медаль. Алим Балкаров признан серебряным призером соревнований.

Роман Донцов завоевал бронзовую медаль. В его категории до 90 кг за награды боролись 38 участников.

Благодаря полученным результатам, тюменские спортсмены сохраняют шансы для участия в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет в составе сборной команды России.